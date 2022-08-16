EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN 'MERİÇ NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN GÖÇMEN' AÇIKLAMASI - Son Dakika
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EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN 'MERİÇ NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN GÖÇMEN' AÇIKLAMASI

16.08.2022 13:18

EDİRNE Valiliği, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerindeki adacıkta göçmenlerin mahsur kaldığı iddiaları üzerine bölgede yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

EDİRNE Valiliği, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerindeki adacıkta göçmenlerin mahsur kaldığı iddiaları üzerine bölgede yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

Edirne Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bir adacıkta 39 göçmenin mahsur kaldığı haberleri üzerine yaptığı açıklamada hudut birlikleri ve AFAD tarafından yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

'Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."

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Kaynak: DHA

Edirne Valiliği, Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN 'MERİÇ NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN GÖÇMEN' AÇIKLAMASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN 'MERİÇ NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN GÖÇMEN' AÇIKLAMASI - Son Dakika
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