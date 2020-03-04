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Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü
6 saat önce
Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldüView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:03
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