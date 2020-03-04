Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü - Son Dakika Dünya

Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü

6 saat önce

Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldüView on euronews.

Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldüView on euronews

Edirne Valiliği: Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü

Yunanistan, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:03 
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