Edirne'de sağlık ekipleri köy köy gezerek ilk yardımı anlatıyor - Son Dakika
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Edirne'de sağlık ekipleri köy köy gezerek ilk yardımı anlatıyor

17.08.2022 15:04
Edirne'de sağlık ekipleri köy köy gezerek ilk yardımı anlatıyor

Edirne Valiliğince kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) görevlileri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı olarak anlatmaya devam ediyor.

Edirne Valiliğince kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) görevlileri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı olarak anlatmaya devam ediyor.

İYEMER Müdürü Ayten Ülgü Sünnetçiler, yaptığı yazılı açıklamada, Enez ilçelerindeki köy programlarını tamamladıklarını belirtti.

Bilinçli ve doğru ilk yardımın hayat kurtardığını aktaran Sünnetçiler, şunları kaydetti:

"İYEMER eğitimlere sürekli devam edilerek temel ilk yardım bilincini geliştirmeyi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısını arttırmayı, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmayı ve ilk yardım konusunda toplumu harekete geçirmeyi hedeflemiştir. Enez Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında toplam 19 köye gidilerek 513 kişiye ulaşıldı."

Hasköy köyünde 90 yaşındaki Fettah Pesen'in de eğitime katıldığını belirten Sünnetçiler, "Fettah dedemiz askerliğini sıhhıye olarak yaptığını, görevini çok sevdiğini, sağlıkla ilgili eğitimin verileceğini duyduğunda çok heyecanlandığını, eğitim verilecek alana ilk kendisinin geldiğini bildirdi. Kendisinin de hem askerde hem sonraki yaşamında sıhhiyeci olarak öğrendiği sağlıkla ilgili bilgileriyle insanlara çok yardım ettiğini, bizlere kendi anılarını canlandırdığımızı belirterek nemli gözlerle bizlere teşekkürlerini iletti." ifadelerini kullandı.

Sünnetçiler, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sağlık ekipleri köy köy gezerek ilk yardımı anlatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de sağlık ekipleri köy köy gezerek ilk yardımı anlatıyor - Son Dakika
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