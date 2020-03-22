Edirne Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Valiliğince 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Edirne Valiliğince "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

6 saat önce

Edirne Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, bu kişilerin tespit edilerek gerekli yardımların yapılacağı bildirildi.

Edirne Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, bu kişilerin tespit edilerek gerekli yardımların yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca, 21 Mart saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Vefa Sosyal Destek Grupları nasıl çalışacak

İl merkezleri ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri ifade edildi.

İhtiyaçlar dağıtılmaya başladı

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 24 saat esasıyla çalışacağı vurgulanan açıklamada, "Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri gönderilecek. Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise muhtarlar ve jandarma ekipleri dağıtım yapacak. Evlere ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına dikkat edilecektir. İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta, muhtaç vatandaşların SYDV tarafından bilgileri hazırlanıp birimlere dağıtılacak. SYDV muhtaç vatandaşlara yardım yapacaktır."

AFAD Müdürü Ali Altındal ve beraberindekiler gelen çağrılar üzerine evlerinden çıkamayan grupta olan vatandaşların ihtiyaçlarını iletmeye başladı.

Edirne Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Jandarma, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:21 Kaynak: AA

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