Edirne Valiliğinden 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama
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Edirne Valiliği, Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.
Edirne Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
, Meriç
ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca
Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma
Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç
ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - EDİRNE
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