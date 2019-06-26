Son Dakika Haberleri: Edirne Valiliğinden 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama
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Edirne Valiliğinden 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama

25 dakika önce

Edirne Valiliği, Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.

Edirne Valiliğinden 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama, System.String[]
Edirne Valiliği, Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Doğanca, Edirne Valiliği, Meriç, Güncel
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