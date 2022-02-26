Edirne Valiliğinden basın mensuplarına yönelik drone eğitimi - Son Dakika
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Edirne Valiliğinden basın mensuplarına yönelik drone eğitimi

26.02.2022 09:07
Edirne Valiliğinden basın mensuplarına yönelik drone eğitimi

Edirne Valiliği tarafından kentteki basın mensuplarına yönelik drone eğitimi verilmeye başlandı.

Edirne Valiliği tarafından kentteki basın mensuplarına yönelik drone eğitimi verilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Basın Platformu üyesi gazetecilerin katıldığı 8 gün sürecek kurs, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü Basın Merkezinde başladı.

Trakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Edirne Basın Platformu Dönem Sözcüsü Orhan Doğan, eğitimin ilk gününde yaptığı konuşmada gelişen teknolojiden yararlanmak, daha kaliteli ve farklı açılardan görüntüler elde etmek için dronelerin önemli olduğunu belirtti.

Ticari dronelerin pek çok alanda olduğu gibi basın alanında da yoğun biçimde kullanıldığını aktaran Doğan, bu projeyle Edirne'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılmasını ve tanıtımına katkı sunulmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitime katkıları nedeniyle Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti:

"Esasen bu eğitim, üç ayaklı bir projenin ilk ayağını oluşturuyor. 2022 yılının Edirne yılı olarak belirlenmesiyle bahar veya yaz aylarında Edirne'de bir Drone Festivali organize etmek ve akabinde festivalden elde ettiğimiz görüntülerle hem Edirne'de, hem de Ankara'da TBMM Sergi Salonunda birer fotoğraf sergisi düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız hem Edirne basınımızın kapasitesini geliştirmek hem de tanıtıma bir katkı sunmaktır."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Edirne Valiliği, Edirne, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valiliğinden basın mensuplarına yönelik drone eğitimi - Son Dakika


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