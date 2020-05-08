Edirne Valiliğinden berber ve kuaförlere hijyen desteği - Son Dakika

Edirne Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlere dezenfektan ve koruyucu ekipman desteğinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Ekrem Canalp'in talimatları ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla berber ve kuaförlere dezenfekte ve ilaçlama konusunda destek olduklarını söyledi.

Her işletmeye, personel sayısı göz önünde bulundurularak el dezenfektanı, el pülverizatörü, siperlik ve maske hediye edildiğini belirten Heves, "Bu ekipmanlar hediye edilirken kişisel koruyucuların kullanımı, sosyal mesafe, maske ve siperliğin birlikte kullanımı, sık sık el yıkanması ve gereğinde de uygun şartlarda el dezenfektanı kullanılması gerektiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

Heves, işletmecilerden hastalığın bulaşma riski yüksek olduğu için tedbirlere maksimum düzeyde hassasiyet göstermelerini istediklerini, ekipmanların kullanımıyla ilgili yoğun bir denetim yapılacağını ifade etti.

Kuaför Volkan Özer de meslek olarak risk grubunda oldukları için tedirgin olduklarını ancak Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün aldığı önlemlerin kendilerini rahatlattığını belirtti.

Normal şartlarda da tek kullanımlık ürünler tercih ettiklerini ifade eden Özer, "İşe ilk defa başlayacakmış gibi heyecanlıyız. İnşallah bu süreci kısa sürede atlatırız." dedi.