Edirne Valiliğinden 'düzensiz göçmen' açıklaması - Son Dakika
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Edirne Valiliğinden 'düzensiz göçmen' açıklaması

6 saat önce

Edirne Valiliği, 27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan'a 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere, toplam 147 bin 132 düzensiz göçmenin geçiş...

Edirne Valiliğinden 'düzensiz göçmen' açıklaması, System.String[]

Edirne Valiliği, 27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan'a 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere, toplam 147 bin 132 düzensiz göçmenin geçiş yaptığını ve geçişlerin halen devam ettiğini açıkladı.

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü, kentteki düzensiz göçmen hareketliliği ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı içerisinde Edirne il sınırlarında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile sınır birlikleri tarafından 126 bin 827 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan bu göçmenler Edirne İl Merkezinde bulunan Geri Gönderme Merkezine alınarak, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Ülkemizin diğer şehirlerindeki Geçici Barınma ve Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. 27 Şubat 2020 tarihinde Ülkemizin çeşitli bölgelerinden yola çıkarak, Edirne ili üzerinden Yunanistan'ın 204 kilometrelik sınır hattına doğru yoğun bir göçmen akını başlamıştır. Bu sınır hattının 192 kilometrelik bölümünü Meriç Nehri, 12 kilometrelik bölümünü de kara sınırı oluşturmaktadır. Bu sınır hattında, 4'üncü ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına bağlı, 8 Bölük ve 23 Karakol bulunmaktadır. Sınır karakol ve birlikleri kendi sorumluluk alanlarında meydana gelen geçişlere ait sayısal verileri, üst birlik ve komutanlıkları aracılığıyla Edirne Valiliği'ne bildirmektedir."

147 BİN 132 DÜZENSİZ GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Yunanistan'a geçiş yapan düzensiz göçmen rakamları da verilerek, "27 Şubat 2020 tarihinden bu güne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan'a 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere, toplam 147 bin 132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir" ifadeleri kullandı.

YUNAN ZULMÜ BİLANÇOSU: "3 GÖÇMEN ÖLDÜ, 214 GÖÇMEN YARALI"

Valiliğin açıklamasında, "Yunan sınır güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmelere yönelik gaz, sis ve ses bombalarıyla plastik ve gerçek mermiler kullanılarak yapılan müdahaleler sonucu, 3 göçmen hayatını kaybetmiş, 214 göçmen de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yapılan tedavi sonucu 206 yaralı göçmen taburcu edilmiş, 8 yaralı göçmenin tedavisi ise halen devam etmektedir. Ayrıca bu süre zarfında 7 bin 96 göçmen çeşitli sebeplerle hastaneye müracaat etmiş ve tıbbi yardım almış olup, bin 581 çocuğa kızamık ve palio aşısı, 44 gebe kadına da tetanoz aşısı yapılmıştır. Yunan sınır güvenlik güçlerince yapılan sert ve insanlık dışı müdahaleler sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden 4 göçmen ile ilgili kendileri ve/veya yakınları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş, aynı muameleye maruz kalan 25 göçmen ile ilgili başvuru süreci de Türkiye Barolar Birliğince takip edilmektedir" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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