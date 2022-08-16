Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama

16.08.2022 08:56

Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama Türkiye ve Yunanistan sınırını oluşturan Edirne'den de geçen Meriç Nehri'nde 39 göçmenin günlerdir mahsur kaldığı iddialarıyla ilgili Edirne Valiliği açıklama yaptı.

Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama

EDİRNE - Türkiye ve Yunanistan sınırını oluşturan Edirne'den de geçen Meriç Nehri'nde 39 göçmenin günlerdir mahsur kaldığı iddialarıyla ilgili Edirne Valiliği açıklama yaptı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."

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Kaynak: İHA

Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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