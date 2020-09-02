Edirne Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Edirne Valiliği, Muharrem Ayı vesilesiyle kent genelinde üç farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Edirne Valiliği tarafından hazırlatılan aşureler, korona virüs pandemisi tedbirleri alınarak, kentin 3 farklı noktasında hazırlanan stantlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak vatandaşlara ikram edildi.
Muharrem Ayı vesilesiyle dağıtılan aşurelere, vatandaşlar ilgi gösterirken, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:20 - Kaynak: İHA
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