Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi... - Son Dakika

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi...

10 dakika önce

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi..., System.String[]

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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