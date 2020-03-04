Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi... - Son Dakika

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Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi...
10 dakika önce
Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı bildirildi.
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