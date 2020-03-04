Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi... - Son Dakika

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

yabancı uyruklu genci gasp eden şahısların görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı

Kendini gasp ettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planı deşifre oldu

Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü