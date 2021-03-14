Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü - Son Dakika

Edirne Valiliğince 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı sağlık çalışanlarının fedakarlık ve insan sevgisini konu edinen klip sosyal medyada ilgi gördü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tıp doktoru eşi Ayten Canalp'in koordinasyonunda sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının anlatıldığı bir klip oluşturulması çalışması kapsamında sağlık çalışanları kamera karşısına geçti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Sütçü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zehra Gülsevin Şimşek'le hastanede görevli bir hemşirenin kızının da rol aldığı klipte sağlık çalışanlarının zaman mefhumu gözetmeden insanlığın hizmetinde olduğunun işlendi.

Edirne Valiliğinin sosyal medya hesaplarından "Hayatlarını insanı yaşatmaya ve toplum sağlığını korumaya adayan, özellikle yaşadığımız bu zor günlerde bizler için büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." notuyla paylaşılan klip kısa sürede ilgi gördü.