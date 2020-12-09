Edirne Valiliğinin köylerdeki çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Enez ilçesine bağlı Kocaali köyü, merkez ilçeye bağlı Tayakadın köyü ve Ekmekçi köyündeki cami ve minare boyama çalışmaları yapıldı.

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