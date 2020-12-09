Edirne Valiliğinin köylerdeki çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Edirne Valiliği ekiplerinin köylerdeki çalışmaları devam ediyor.
Valilik ekipleri Uzunköprü ilçesindeki 80. Yıl Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesine açık hava kondisyon aletlerinin yapımını tamamladı.
Enez ilçesine bağlı Kocaali köyü, merkez ilçeye bağlı Tayakadın köyü ve Ekmekçi köyündeki cami ve minare boyama çalışmaları yapıldı.
Edirne Valiliği ekiplerinin köylerde yürüttüğü altyapı ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam edeceği kaydedildi.
- Kaynak: AA
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