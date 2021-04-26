Edirne valisi bir günde 59 köyü ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bir günde 392 kilometre yol kat ederek 59 köyü ziyaret etti. Vali Canalp, gittiği her köyde pandemi nedeniyle ev ziyaretleri yapılmaması ve tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Canalp, bir günde 392 kilometre yol kat ederek tam 59 köyü ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana köylere büyük önem veren ve Edirne'nin tüm köylerini kısa sürede ziyaret eden Vali Canalp, dün sabah saat 07.00'de başladığı köy ziyaretlerinde tam 59 köyü ziyaret etti.

Dün sabah saat 07.00'de başladığı köy ziyaretlerinde ilk olarak Havsa Oğulpaşa köyünü ziyaret eden Vali Canalp, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ile birlikte, yürütülen pandemi tedbirleri konusunda vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım'ın da katıldığı ziyaretlerde Vali Canalp, özellikle ev, komşu ziyaretleri yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Canalp'in bir günde 59 köyü ziyaret etmesi, rekor olarak değerlendirilirken, köy ziyaretlerinin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - EDİRNE