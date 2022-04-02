Edirne Valisi Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu

02.04.2022 11:41
Edirne Valisi Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, projenin çalışma sahasını ziyaret etti.

Sahayı gezen Canalp, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 3 Nehir 1 Şehir projesinde, su yapısı kalıp ve donatı işlemlerinin başlayacağı belirtildi.

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Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp, '3 Nehir 1 Şehir Projesi' çalışma sahasında incelemede bulundu - Son Dakika


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