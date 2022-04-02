Edirne Valisi Ekrem Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışma sahasında incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, projenin çalışma sahasını ziyaret etti.
Sahayı gezen Canalp, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 3 Nehir 1 Şehir projesinde, su yapısı kalıp ve donatı işlemlerinin başlayacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Canalp, '3 Nehir 1 Şehir Projesi' çalışma sahasında incelemede bulundu - Son Dakika