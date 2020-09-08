Edirne Valisi Canalp, AA Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı makamında kabul etti.

Vali Canalp, Bölge Müdürü Baran'ın takdim ettiği, AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü inceledi, AA yayınlarının yine güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Vali Canalp, AA'nın başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Bölge Müdürü Baran da 100 yıllık tecrübesi ve 13 yayın diliyle AA'nın bölgenin tanıtımına büyük katkılar sunduğunu, kentin kültür ve turizm haberlerinin pek çok dilde çevrilerek uluslararası medyanın gündemine getirildiğini ifade etti.