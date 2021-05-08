EDİRNE VALİSİ CANALP, AÇILAN PAZARLARI DENETLEDİ - Son Dakika

TAM kapanmada açılmasına izin verilen pazar yerleri Edirne'de, belirlenen 4 noktada bugün açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle açılan pazar yerlerini gezen Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Halkımızın hem kaliteli pazar ihtiyacını karşılamayı ama aynı zamanda pandemi koşullarına da uygun şekilde karşılaması için her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile tam kapanma döneminde, 8-15 Mayıs tarihlerinde sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ülke genelinde pazar yerlerinin açılmasına izin verdi. Edirne'de de alınan tedbirler kapsamında pazar yerleri bugün açıldı. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun belirlediği 4 noktada açılan pazarlarda maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilirken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşı maske ve mesafe konusunda anonslarla uyardı. Edirne Valisi Ekrem Canalp de pazar yerlerini gezerek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

VALİ CANALP, PAZAR YERİNİ GEZDİ

Vatandaşın meyve sebze ihtiyacının pandemi koşullarında karşılanabilmesinin önemine dikkat çeken Vali Canalp, "Bugün bütün Türkiye'de sebze meyve pazarlarımız açık. İki şeyi beraber yürütmek gerekiyor. Bir tarafından halkımızın ucuz sebze meyve ihtiyacını karşılanabilmesi lazım. Bu ihtiyaç karşılanırken de pandemi koşullarının karşılanabilmesi önemli. Bunun için de tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle her tarafta alarm olunmuş durumdadır. Emniyeti, Jandarması, Belediyeler, kamu kurumları herkes bugünü iyi şekilde geçirmeyi, halkımızın hem kaliteli pazar ihtiyacını karşılamayı ama aynı zamanda pandemi koşullarına da uygun şekilde riayet edecek şekilde karşılaması için her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ ÜRÜNÜ TAZE TAZE ALIYORUZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan pazarların gidemeyen vatandaşlar da, taze ürünleri tezgahtan satın almanın mutluluğunu yaşadı. Pazarcı esnafı da satışlardan memnun olduklarını söyledi. Pazara yürüme mesafesi evinden gelerek alışveriş yapan Mehmet Ateş, "Uzun zamandır pazarlar kapalıydı ve bizde taze ürünler satın alamıyorduk. Çok iyi oldu, istediğimiz ürüneleri taze teze alıyoruz."dedi.

'PAZAR MARKETTEN DAHA UCUZ VE TAZE'

Ayşe Çalışkan da, pazarlarda gezerek alışveriş yapmayı özlediklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle uzun zamandır evde kapalıydık. Şimdi ise pazara gelip alışverişimi yapıyoruz. Pazarda marketlerden daha ucuza ve daha taze ürün satın alıyoruz, çok mutluyum."dedi.

Pazarcı esnafında uzun sürenin ardından tezgah açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.