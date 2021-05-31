Edirne Valisi Canalp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde hayata geçirilen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında Edirne Adliyesi'nde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'tan bilgi alan Vali Canalp, müdürlükte yargı sürecinin her aşamasında mağdur kadın, çocuk ve yaşlılar gibi kırılgan gruplara uzmanlar tarafından destek verdiği belirtti.

Merkezin kurulmasında Başsavcı Karabacak'ın büyük emekleri olduğunu ifade eden Vali Canalp," Kendisine teşekkür ediyorum. Burası çocuklarımızın ifadelerinin alındığı ve işlemlerin yapıldığı merkez. Mağdurların burada tramvaya uğramadan özel şekilde, psikologlar ve uzmanlar yardımıyla ifadeleri alınabilecek. Edirne'mize hayırlı olsun" dedi.

Ziyarette, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da yer aldı.