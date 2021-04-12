Ziyaret sonunda Baran, Vali Ekrem Canalp'e, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Baran da Vali Canalp'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Canalp, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti - Son Dakika

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