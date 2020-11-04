Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da yer aldı.

Vali Canalp, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkonsolos Novoberdaliu da Canalp'e çalışmalarında başarılar diledi.

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Canalp, Başkonsolos Novoberdaliu'yu kabul etti - Son Dakika

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