Edirne Valisi Canalp, Başkonsolos Novoberdaliu'yu kabul etti - Son Dakika

Edirne Valisi Canalp, Başkonsolos Novoberdaliu'yu kabul etti
04.11.2020 17:45
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu kabul etti.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu kabul etti.
Vali Canalp, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkonsolos Novoberdaliu da Canalp'e çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da yer aldı.
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