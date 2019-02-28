Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp Batı Trakya'da

Edirne Valisi Canalp Batı Trakya'da

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde temaslar gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Canalp Batı Trakya'da, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde temaslar gerçekleştirdi.

Vali Canalp, ilk programına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na iade-i ziyarette bulunarak başladı.

Başkonsolos Ömeroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Canalp'e teşekkür etti.

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanlığını da ziyaret eden Vali Canalp, Başkan Hristos Metios ve Başkan Yardımcıları Tarkan Multaza, Mustafa Katrancı, Ahmet İbram ve Hüsem Mustafa İsmail tarafından karşılandı.

Vali Canalp daha sonra Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile Gümülcine Türk Gençler Birliğini de ziyaret etti, Vali Canalp burada soydaşlarla bir araya geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:24 Kaynak: AA

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