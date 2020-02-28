Edirne Valisi Canalp, Bulgaristan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp, Bulgaristan'da temaslarda bulundu

6 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde temaslarda bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde temaslarda bulundu.

Vali Canalp, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Filibe kentinin tarihi mekanları ve Osmanlı eseri ibadet yerlerinde incelemelerde bulundu.

Canalp, daha sonra Filibe kenti ve bölgesinde çalışan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. İş insanları, Bulgaristan'da karşılaştıkları sorunları Canalp ile paylaştı.

Toplantıda hazır bulunan Büyükelçi Sekizkök de iki ülke arasında personel görevlendirilmesi ve sınırda ticari yük geçişlerinin kolaylaştırılması gibi sorunların kısa vadede ikili görüşmelerde ele alınacağını söyledi.

Sekizkök, yıl sonuna dek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini kaydetti.

Filibe'deki Osmanlı mezarlığının durumu

Edirne Valiliği ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği heyetleri, daha sonra Filibe'de mezar taşları yıkılmış eski Osmanlı mezarlığını ziyaret etti.

Filibe Encümeni Ahmet Pehlivan, "Mezarlığın bulunduğu durumdan ziyade, şehir planlanması çerçevesinde ortasından bir kara yolu geçirmek istiyorlar. Encümen olduğum sürece buna izin vermeyeceğim." diye konuştu.

Filibe'nin tarihi Muradiye Camisi'ni de ziyaret eden heyet, Bölge Müftülüğünde kurulan Filibeli Ahmed Hilmi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

"Kütüphane, tüm etnik halklara da hizmet edecektir"

Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Bulgar halkları arasında yüzyıllara dayanan tarihi ilişkinin olduğunu söyledi.

Canalp, "Filibe'de açılan bu kütüphane, yüzyıllar öncesine giden bu derin ilişkilerin yansımasıdır. Kütüphane, sadece buradaki yerel Müslüman halka değil, tüm etnik halkalara da hizmet edecektir. Halklar arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesine vesile teşkil edecektir." dedi.

Bulgaristan'daki görevine yeni başlayan Büyükelçi Sekizkök de AA muhabirine, Sofya'nın dışındaki ilk ziyaretini Filibe'ye gerçekleştirdiğini söyledi.

Sekizkök, kütüphaneye sözlük bağışında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ın en önemli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültür şehirlerinden biri Filibe, çok sayıda üniversiteye sahip. Türk şirketlerimizin tercihli yatırım bölgelerinden biri de Filibe. Onların yaptığı yatırımlara ilişkin bilgi aldık. Daha fazla Türk yatırımının Filibe'ye gelmesini teşvik ediyoruz."

Edirne Valisi Canalp, Bulgaristan'da temaslarda bulundu

Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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