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Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler

1 saat önce

Edirne Tüm Aşçılar Derneği Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler, System.String[]

Edirne Tüm Aşçılar Derneği Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı Hasan Çetin, Başkan Yardımcısı Güray Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Çağla Yumuk Mercan, Öner Çetin, Ulaş Deveci ve Alper Pekşen'den oluşan heyeti Vali Canalp makamında kabul etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, derneğe çalışmalarında başarı diledi. Dernek Başkanı Çetin dernek faaliyetlerini aktardı.

Bu arada Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Uzunköprü'ye bağlı Kavacık Köyü muhtarı Aziz Kurt, müzisyen Serkan Çağrı ve İstanbul Organ Nakli Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yıldırımoğlu ve Proje Koordinatörü Eyüp Seha Uğurluel de Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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