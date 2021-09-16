Edirne Valisi Canalp Edirne'nin kadın üreticilerinin Balkanlar'a ve tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti

Edirne'de, kadınların üretim yaptığı kooperatifler 34. Ahilik Haftası dolasıyla etkinlik düzenledi.

Edirne ve ilçelerinde yer alan kooperatifler, Saraçlar Caddesi'nde ürünlerinin yer aldığı stantlar kurdu, kadınlar yaptıkları ürünleri ziyaretçilere anlattı.

Edirne Valisi Erkem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp de kadınların yaptığı el emeği ürünleri inceledi.

Canalp, burada yaptığı açıklamada kadın girişimciliğini desteklediklerini söyledi.

Kadın Girişimciliği Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduklarını anlatan Canalp, "Bundan sonra da kadın kooperatifçiliği sayısının arttığını görüyoruz. 2 olan sayımız 13'e ulaştı." diye konuştu.

Kooperatif sayısının daha da artacağını vurgulayan Canalp, Edirne'nin kadın üreticilerinin Balkanlar'a ve tüm Türkiye'ye örnek olduğunu kaydetti.

Canalp, kooperatiflere ihtiyaç duydukları her türlü desteği de verdiklerini belirtti.

Dr. Ayten Canalp de kadınları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Bacıyan-ı Rum Anadolu Kadınlar Birliği Teşkilatı

İl Ticaret Müdürü Altun ise geçmişte Ahi teşkilatlarının yanında Bacıyan-ı Rum Anadolu Kadınlar Birliği Teşkilatı'nın yer aldığını ifade etti.

Kadın kooperatiflerinin köklerini Bacıyan-ı Rum Anadolu Kadınlar Birliği Teşkilatı'ndan aldığını ifade eden Altun, "Kadın kooperatiflerimiz çeşitli üretimler yapıyorlar. Gıdadan tutun da kullanım eşyası ve birçok el işi üretim yapıyorlar. Kadınlar 3 gün boyunca Ahilik Haftası etkinliğini devam ettirecekler." dedi.

Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Ayşe Saz da, unutulmaya yüz tutmuş tarihi lezzetleri üretmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Keşan Sepetçi Kadınlar Derneği Başkanı Melda Dağtaş da üretmenin ve çevresine güzellikler katmanın kadının doğasında olduğunu belirterek, el emeği ürünler ortaya koyduklarını kaydetti.