Edirne Valisi Canalp, eğitim öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarı diledi - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının çocuklara, gençlere, velilere, öğretmenlere, eğitim camiasına ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin yüz yüze eğitimi özlediğini anımsatan Canalp, "Bizler de evlatlarımızın birlikte İstiklal Marşı okuyup, okul bahçelerinde koşmalarını, cıvıltılarını, neşelerini, okul koridorlarını doldurmalarını çok özledik." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele kapsamında gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız tüm hassasiyetiyle eğitim ve öğretime hazırdır. Gönlünüz rahat, içiniz ferah olsun. Değerli öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve eğitim camiamız, bugünümüzü ve yarınlarımızı imar ederek daha müreffeh kılmak adına sevgiyle, sabırla, şefkatle, merhametle ve fedakarlıkla yürüttüğünüz tüm çalışmalarınız ve emeğiniz bizler için çok değerlidir. Şimdiye dek olduğu gibi özverili çalışmalarınızın bu eğitim öğretim yılında da aynı şekilde devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Destek ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, Edirne'mize ve eğitim camiamıza, başarılarla dolu, hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyor; değerli öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize ve Edirneli hemşehrilerime sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."