Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp Gazetecilerle Buluştu

Edirne Valisi Canalp Gazetecilerle Buluştu

2 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Edirne Valisi Canalp Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Canalp, kahvaltı programı sonrası tarihi Meriç ve Tunca Köprüleri'nde incelemelerde bulunarak, köprülerin baharda onarım programına alınacaklarını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bir restoranda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Canalp, "10 Ocak hem sizin gününüz hem de valilerin, vali yardımcılarının ve kaymakamların da günü yani 10 Ocak aynı zamanda İdareciler Günü olarak da kutlanıyor. 10 Ocak tarihi sizlerin ve bizlerin arasında müşterek bir bağı da ifade ediyor. Bu bağ hem zaman olarak aynı gün üzerine çakışıyor ama yapılan görev itibariyle de bir çakışmayı da bünyesinde barındırıyor. Sizlerle birlikte biraz gecikmeli de olsa bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Vali Canalp, kahvaltı programı sonrası tarihi Meriç ve Tunca Köprüleri'nde incelemelerde bulunarak, baharda onarım programına alınacaklarını söyledi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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