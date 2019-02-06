Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp'in Köy Ziyaretleri

Edirne Valisi Canalp'in Köy Ziyaretleri

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretlerinin bugünkü programını tamamladı.

Edirne Valisi Canalp'in Köy Ziyaretleri, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretlerinin bugünkü programını tamamladı.

Vali Canalp, Keşan ilçesine bağlı Lalacık, Beğendik, Yeniceçiftlik, Akçeşme, Boztepe, Gündüzler ve İpsala ilçesine bağlı Yapıldak, Küçük Doğanca, Koyuntepe, Kumdere, Sarpdere, Korucu, Hıdırköy, Turpçular, Sultan, Balabancık, Tevfikiye, Karaağaç, İbriktepe, Hacı, Pazardere köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve köy sakinlerinin isteklerini dinleyen Canalp, heyetindeki bürokratlara talimat vererek taleplerin giderilmesini istedi.

Yoğun katılımın olduğu ziyaretlerde, köylüler Canalp'e ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Keşan, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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