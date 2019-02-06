Edirne Valisi Canalp'in Köy Ziyaretleri

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, köy ziyaretlerinin bugünkü programını tamamladı.
Vali Canalp, Keşan
ilçesine bağlı Lalacık, Beğendik
, Yeniceçiftlik, Akçeşme, Boztepe
, Gündüzler
ve İpsala
ilçesine bağlı Yapıldak, Küçük Doğanca
, Koyuntepe, Kumdere, Sarpdere, Korucu, Hıdırköy, Turpçular, Sultan, Balabancık
, Tevfikiye, Karaağaç
, İbriktepe
, Hacı, Pazardere köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarları ve köy sakinlerinin isteklerini dinleyen Canalp, heyetindeki bürokratlara talimat vererek taleplerin giderilmesini istedi.
Yoğun katılımın olduğu ziyaretlerde, köylüler Canalp'e ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.