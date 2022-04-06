Edirne Valisi Canalp, İpsala Aşevi tarafından düzenlenen iftara katıldı - Son Dakika

Türkiye'de kent merkezi ve tüm ilçelerinde aşevi kurulan tek il olan Edirne'de, ramazan dolayısıyla aşevleri tarafından iftar programları düzenleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan İpsala Aşevi tarafından gerçekleştirilen programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp de katıldı.

Belediye düğün salonundaki iftar programında Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Canalp, Edirne ve ilçelerinde kurulan aşevlerinin hizmet vermeye başladığını belirtti.

Kurulan aşevleri aracılığıyla iftar programları düzenlenmesine İpsala'dan başlandığını aktaran Canalp, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Edirnelilerin hayırsever insanlar olduğuna işaret eden Canalp, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız tüm ilçelerde kurulan aşevlerine karınca kararınca destekte bulunabilirler. İmkanı olanlar daha fazla destekte bulunabilir. Ben inanıyorum ki İpsalalı vatandaşlar kurulmuş olan bu müesseseyi geleceğe taşıyacaklar. Bu hayır düşüncesi sizlerle birlikte yaşamaya devam edecek."

İftara, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.