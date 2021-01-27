Edirne Valisi Canalp, kara saplanan ekmek aracını iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardım etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köye ekmek taşırken kara saplanan aracı iterek saplandığı yerden çıkmasını sağladı.

Vali Canalp, kar yağışının yoğun olduğu köylerdeki ekiplerin çalışmalarını yerinde görmek üzere başladığı ziyaretlerine devam etti.

Canalp, ziyaretleri esnasında karşılaştığı çocuklarla da sohbet ederek armağanlar verdi.

Küçünlü köyünden Hacılar köyüne hareketi esnasında yol kenarında kara saplanan bir araç gören Vali Canalp, makam aracından indi.

Vali Canalp, koruma polisi ile yolda kalan köylere ekmek taşıyan aracın saplandığı yerden çıkmasına yardımcı oldu.