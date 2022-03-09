Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti

09.03.2022 19:42
Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini bildirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini bildirdi.

Canalp, Türkiye'nin en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) yetkilileri ve kentteki 15 ayçiçeği yağı üreten firmasının temsilcileriyle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Trakya Birlik ve firmaların temsilcilerinin taleplerini dinleyen Canalp, çözüm önerilerini sıraladı.

Canalp, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm fabrikaların ayçiçeği yağı üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Toplantıda, ayçiçeği yağı üretiminde hiçbir sorun olmadığını gördüğünü belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Fabrika yöneticileri piyasada ihtiyaç duyulan talebi karşılayabilmek için günlük üretim miktarlarını arttıracaklarını ifade ettiler. Üreticilerimiz, buna ilaveten ayçiçeği ihracatına getirilen kısıtlamayla birlikte ihraç için ellerinde bekleyen ürünleri de iç piyasaya süreceklerini beyan ettiler. Bu da ayçiçeği yağı talebinin karşılanması için ilave bir katkı sağlayacaktır."

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da katıldı.

Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti
Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti
Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti

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Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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