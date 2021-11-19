Edirne Valisi Canalp Keşan'da yol açılışına katıldı - Son Dakika

Keşan Belediyesince düzenlenerek yeni bir görünüme kavuşturulan Rasim Ergene Caddesi yolu törenle açıldı.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, etrafa baktıklarında ilçenin yenilendiğini gördüklerini söyledi.

Bu çalışmaları belediyelerin yaptığını belirten Canalp, "Yani temel görev temel misyon belediyelerimize ait. Bu işin omurgası da belediyelerimizin üzerindedir. Bu, çalışanlara emek verenlere üretenlere destek olabilmektir. Ben de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Keşan Belediyemizin yapacağı her türlü hizmette kendilerine destek olacağımızı buradan açıkça ifade etmek istiyorum." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise ilçenin, özenilen Avrupa şehirlerinden daha güzel olduğunu anlatarak, "Keşan Belediyesi olarak 50'ye yakın cadde ve sokakta yenileme çalışmalarımız sizlerin de desteği ile nihayetine erdi. Bu anlamda Edirne Valiliğimizin destekleri ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işbirliği için, sizler adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve Rasim Ergene'nin ailesi de katıldı.