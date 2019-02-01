Edirne Valisi Canalp, Keşan ve Enez'e Bağlı Köyleri Ziyaret Etti

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Keşan
ve Enez
ilçelerinde köy ziyaretlerine devam ediyor.
Kasım ayı başında Edirne'ye atanması sonrası mesaisinin büyük bölümünü köy ziyaretlerine ayıran ve göreve başladığı yaklaşık 3 ayda köylerin tamamına yakınını tek tek dolaşan Vali Canalp, ziyaret etmediği köylere de ziyaretlerini gerçekleştiriyor.
Ziyaretlere gün ışımadan başlayan Vali Canalp ilk köy ziyaretini Keşan'a bağlı Karahisar
köyüyle başladı.
Köy kahvesinde muhtar ve köy sakinleriyle görüşen Vali Canalp, köy sakinlerinin çok amaçlı salon, köy içi yolları bakım, parke taşı taleplerinin karşılanacağını ve köy içi elektrik hatlarında bakım çalışmaları yapılacağını belirtti.
Vali Canalp, bugün Keşan ve Enez ilçelerine bağlı 24 köy ziyareti gerçekleşecek.
Vali Canalp'e ziyaretlerinde Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Enez Kaymakamı Elif CananTuncer, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, İl Jandarma
Komutanı Alpaslan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur
, İl Müftüsü Emrullah Üzüm
, Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül
, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, TREDAŞ Müdürü Alpay Karaer de yer aldı.