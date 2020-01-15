Edirne Valisi Canalp, Kocaeli'nde gerçekleştirilen çalıştaya katıldı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kocaeli'nde gerçekleştirilen Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Marmara Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'na katıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen göç, güvenlik ve sosyal uyum konularının bölgesel düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları'nın dördüncüsü, Marmara bölgesindeki tüm illeri kapsayacak şekilde Kocaeli'nde gerçekleştirildi.

Bölgede bulunan illerde sosyal uyuma yönelik faaliyetleri teşvik etmek, bu konularda karşılaşılan güçlükleri yerinde tespit etmek ve sosyal uyum politikaları noktasında çözüm önerilerini tartışmanın yanı sıra bu konuların güvenlik politikaları ile uyumlu olmasını da hedefleyen çalıştaya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de aralarında olduğu Marmara Bölgesi illeri valileri, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Jean Marie GarelliI ile diğer protokol temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin insanlık dramının yaşandığı ortamda insani, vicdani ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirerek kapısına sığınan Suriyeliler'in ırkını, dilini, dinini, rengini, cinsiyetini ayırmaksızın kendisine sığınanları hiç düşünmeden kabul ettiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'nin süregelen 9 yıllık süreçte, kayıt altına almaktan uyumlarına yönelik faaliyetlere kadar atmış olduğu adımlarla kültürüne ve tarihine özgü karakterleri içeren kendine has göç yönetimi geliştirdiğini ve tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Oturumlar ve sunumlar gerçekleştiği çalıştay, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de gerçekleştirilecek.