Edirne Valisi Canalp: Koronavirüs vakaları makul sayıda - Son Dakika

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte tüm kurum ve kuruluşların gösterdiği çabayla koronavirüs vaka sayılarının makul sayılar içinde tutulduğunu ifade ederek, "Bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Koronavirüsle mücadelenin süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi sürekli, hiç bıkmadan, usanmadan devam ettirelim ki, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o trendin aynısını devam ettirebilmiş olalım" dedi.

Vali Ekrem Canalp, katıldığı bir program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canalp, Edirne'de koronavirüsle mücadele konusunda da açıklamalarda bulundu. Kentte kurum ve kuruluşların gösterdiği üst düzey çabaya dikkat çeken Canalp, "Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içinde tutma imkanımız oluyor" dedi.Sonuçların gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğinin altını çizen Vali Canalp, "Edirnelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının göstermiş olduğu çabayla, gayretle, tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf kuruluşlarımızın, herkes şu anda Edirne'de koronavirüsle mücadele de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor. Ancak bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Koronavirüsle mücadelede süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi sürekli, hiç bıkmadan, usanmadan devam ettirelim ki, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o trendin aynısını devam ettirebilmiş olalım" diye konuştu.