Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Edirne Valisi Canalp Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp göreve geldiği günden bu yana başlattığı köy gezilerine aralıksız devam ediyor.

Edirne Valisi Canalp Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp göreve geldiği günden bu yana başlattığı köy gezilerine aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 190 köy ziyareti yapan Vali Canalp, Havsa İlçesine bağlı 11 köye giderek bu ilçedeki köy ziyaretleri tamamladı.

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve beraberindeki heyet ile birlikte Naipyusuf, Necatiye, Taptık, Köseömer, Bostanlı, Osmanlı, Hasköy, Arpaç, Musulca, Habiller ve Söğütlüdere köylerini ziyaret eden Edirne Valisi Ekrem Canalp vatandaşların sorunlarını dinledi.

Köy sakinlerinin taleplerini tek tek dinliyor

Vali Canalp yaptığı köy ziyaretlerinde köy muhtarları ve vatandaşlardan gelen köy içi yolların bakımı, çocuk oyun parkı, parke taş ihtiyacı, arazi yollarının bakımı, mezarlıkların çevre düzenlemesi ve bakımı, hayvan içme suyu göleti gibi taleplerin kısa sürede karşılanacağını ifade etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp öğleden sonra başladığı köy ziyaretlerini gece geç saatlerde bitirirken, vatandaşlar ise Vali Canalp'ın köy ziyaretlerinden oldukça memnun olduklarını ve sorunlarını direkt olarak aktarma fırsatı bulduklarını belirtti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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