Edirne Valisi Canalp köylülerden salgın tedbirlerine uymalarını istedi - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda halkı uyarmak amacıyla 117 köyü ziyaret etti.

Vali Canalp, Enez ve İpsala ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, muhtarlar ve köylülerle görüştü.

Canalp, ziyaretlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının yanı sıra ev ziyaretleri yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Salgınla mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğini vurgulayan Canalp, tedbirlere uyulması halinde salgının etkisinin azalmaya başlayacağını söyledi.

Canalp, hafta sonu 900'den fazla kilometre yol katedip Havsa, Süloğlu, Lalapaşa, Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçelerine bağlı 117 köyü ziyaret ederek salgın tedbirlerini denetledi.