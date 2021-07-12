Vali Canalp, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika

Vali Canalp, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

EDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Liselere Geçiş Sınavında 500 tam puan alan 3 öğrenci için valilik toplantı salonunda ödül töreni düzenleyerek, öğrencilere çeyrek altın taktı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, LGS Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan öğrencileri kabul ederek ödüllendirdi. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru çözen ve 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan öğrencilerden Alper Atlı ve Oktunç Sağlam ile Berke Yay'a ödülleri Edirne Valiliği'nde düzenlenen törenle verildi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Ekrem Canalp, öğrencilerin gelecek ile ilgili hedefleri ve fikirleri hakkında bilgi alıp, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada 3 kardeşimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize hediye vermek için bir araya geldik. Ama hediye verirken sadece tam puan alarak kendi başarılarını kanıtlayan bu arkadaşlarımızı değil, salgın sürecinde sınavlara hazırlanan ve gerek kendi imkanlarıyla gerekse öğretmenlerinin desteği ile başarı sağlayan tüm öğrencilerimizi ve tüm öğretmenlerimizi kutlamak istiyorum. Aynı şekilde de 3 kardeşimizin çabasına destek olan öğretmenlere verdiğimiz ödül de sembolik olarak tüm öğrencilerimize destek olan diğer öğretmenlerimiz için de vermiş olmak istiyorum" dedi.

"Sürekliliği olacak şekilde ve tekrarlı çalışmalar yapın"

Unutmayı ortadan kaldırabilmek için belli aralıklarla tekrar etmenin büyük önem taşıdığına değinen Vali Canalp, sınavlara girmeden önce yapılan tekrarların faydalı olacağını belirtti. Öğrencilere sürekliliği olacak şekilde çalışma ve tekrar yapmaları tavsiyesinde bulunan Vali Canalp, "Yüksek hedefleriniz olsun. O yüksek hedeflere ulaşabilmek için de çalışmaya devam etsinler. Burada bulunan öğretmenlerimize de salgın sürecinde öğrencilerinin başarıları için gösterdikleri çabadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenli çalışmanın başarıya ulaşmada önemli olduğunu söyleyen Oktunç Sağlam, "Bunun yanı sıra yılmamak da önemlidir. Kendini geliştirmek için yapamadığınız soruların üzerinde çalışmalar yaparak da başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Her deneme sınavından bir gün önce tekrarlar yapıyorum" dedi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, LGS'de tüm soruları doğru çözen ve 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, okul müdürleri ve öğretmenler de öğrencilere eşlik etti. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.