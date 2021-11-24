Edirne Valisi Canalp, Meriç ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü programına katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine katılmak üzere gittiği ilçede öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Canalp, program öncesi Kaymakam Cafer Çakmakçı, Belediye Başkanı Erol Dübek ile esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Öğretmenle Günü nedeniyle düzenlen programa katılan Vali Canalp, meslek günleri içerisinde en coşkulu, en heyecanlı şekilde kutlanan ve sadece kendi meslek mensupları arasında değil, toplumun geneli itibarıyla herkes tarafından bilinen ve söylenilen meslek gününün Öğretmenler Günü olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin bir gönül mesleği olduğunu vurgulayan Vali Canalp, konuşmasına şöyle devam etti:

"Meriçliler bu güzel geleneğe ev sahipliği yaptılar. Bizleri de Edirne'mizin her yerinden gelen öğretmenlerimizi de Meriç'te şu anda konuk ediyorlar. Kendilerine bu konukseverliklerinden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evlatlarımız var, minicik evlatlarımız. Diyelim ki evlatlarınızdan ayrı kalmanız gerekiyor ve onların birilerine emanet edeceksiniz. Hepimiz ne kadar zorlanırız değil mi? Oysa bunu hepimiz yaşadık, şu anda da yaşıyoruz. Aslında hepimiz ince eleyip sık dokuyacağımız o kararı her gün sürekli veriyoruz. Kendi evlatlarımızı, o küçücük canları öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Deseniz ki bu süreç insanı yeniden şekillendiren hamuru yeniden ortaya çıkaran bu süreç en belirgin şekilde kimlerin elinde gerçekleştiriliyor derseniz bu öğretmenlerimizdir. Bugün buradan başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden ve şehit düşen öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Edirne Valisi Canalp programın sonunda emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür belgesi vererek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra mesleğe yeni atanan öğretmenler yemin ederek görevlerine başladı.