Edirne Valisi Canalp Öğrencilere Karnelerini Verdi
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesindeki Şehit Osman Çakıl Anaokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Meriç
ilçesindeki Şehit Osman Çakıl Anaokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi. Merkez Büyükdoğanca
İlkokulunu da ziyaret eden Vali Canalp, birinci sınıf öğrencilerine ilk karnelerini verdi.
Vali Ekrem Canalp, birinci sınıf öğrencilerinin ilk karne heyecanını yaşadığını belirterek, "Onların ilk heyecanlarına ortak olmak anlamlıydı. Hayatları boyunca kendi öz güvenlerini kazanabilmeleri anlamında güzel bir aktivite oldu. Katılımı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:42 Kaynak: İHA
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