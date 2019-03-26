Edirne Valisi Canalp, Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, konutta özel öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, konutta özel öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.



Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu, Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu, Özel Rehabilitasyon Merkezi, 23 Yaş Üstü Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrenciler ve aileleriyle birlikte vali konağı bahçesinde kahvaltı yaptı.



Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve Müdür Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Okul Müdürleri ve aileler katıldı. Kahvaltının ardından günün anısına, Ayten Canalp, öğrenci ve aileleriyle beraber yaş pasta keserek, parmak boya ve fidan dikimi gerçekleştirdi. - EDİRNE

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