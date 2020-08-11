Edirne Valisi Canalp: Pandeminin kuralları neyse sıkı sıkıya bağlı kalalım - Son Dakika

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, Sanayi Sitesi esnafını gezerek, koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Edirne'de tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini belirten Canalp, "Herhangi bir gevşeklik gösterdiğimiz zaman bunların sonuçlarını 1- 2 hafta sonra görmek mümkün. Kötü sonuçla karşılaşmamak için pandeminin kuralları neyse bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edelim" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın kororanavirüs tedbirleri kapsamında 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde başlattığı denetimler, Edirne'de de Vali Ekrem Canalp'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi Sitesi'ne giden Vali Canalp, esnafla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda konuşarak, hatırlatmalarda bulundu. Canalp, Edirne'de bu konuda büyük mesafe katedildiğini dile getirdi. Canalp, salgınla mücadelede katedilen mesafenin korunmasının, tedbirleri gevşetmemekten geçtiğini dile getirdi.

Amaçlarının denetim olmadığını söyleyen Vali Canalp, "Bunun adı denetim olarak ifade ediliyor ama amacımız denetim değil. Esnafımızla beraber pandemi süreciyle ilgili aldığımız tedbirleri tekrardan gözden geçirmek istedik. Onlarla karşılıklı bir sohbet ortamı içinde dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun tekrar altını çizdik. Bu çerçevede her zaman söylediğimiz, slogan haline gelen ve Türkiye çapında ilk defa Edirne'de ifade ettiğimiz sloganımız var. Bu da neydi? Temizlik, maske ve mesafe. Biz bunlara dikkat ettiğimiz süre içinde vatandaş olarak, esnaf olarak pandemi ile ilgili çok önemli mesafeleri alma imkanı buluyoruz" diye konuştu.

Edirne'de pandemiyle mücadelede büyük mesafe katedildiğine dikkat çeken Vali Canalp, "Bugüne kadar Edirne'de pandemi ile mücadelede katettiğimiz mesafeyi korumuş olmamız, ancak aldığımız tedbirleri sıkı sıkıya devam ettirmemize bağlı. Dolayısıyla da devlet kurumları, esnafımız, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, halkımız yani herkesin bu süre içinde canla başla çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Herhangi bir gevşeklik gösterdiğimiz zaman bunların sonuçlarını 1 hafta veya 2 hafta sonra görmek mümkün. Dolayısıyla kötü sonuçla karşılaşmamak için bugüne kadar olduğu gibi pandeminin kuralları neyse bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edelim" dedi.