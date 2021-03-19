Edirne Valisi Canalp, salgınla mücadele mesaisini vaka sayılarının çok olduğu bölgelere ayırıyor - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, mesaisinin büyük bölümünde, vaka sayılarının yoğun olduğu ilçe, belde ve köylere gidiyor.

Kentin, vaka sayılarının çokluğu nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunmasına neden olan ilçe ve beldelere ziyaretlerde bulunan Canalp, yöneticilerle toplantısı sonrası cadde ve sokaklarda vatandaşlarla görüşüyor.

Kurallara uyanları tebrik eden Canalp, uymayanlara da salgına karşı topyekun mücadele ile başarılı olunacağı mesajını veriyor.

Vakaların çok olduğu bilinen İpsala ve Keşan'da, ziyaret ve toplantılarını artıran Canalp, mesaisine erken saatlerde İbriktepe köyü ziyareti ile başladı.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ile vatandaşları ve esnafı ziyaret eden Canalp, vakaların ev ziyaretleri kaynaklı olduğunu anımsatarak, ziyaretlerin yapılmaması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları Edirne'de 180,01'den 200,36'ya yükselmişti. Vaka sayılarının artışına, yüzde 90 oranında ev ziyaretlerinin neden olduğu belirtilmişti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ilçedeki vaka sayılarının çokluğuna atıfta bulunarak, "Keşan'ın vakaları, Edirne'nin kırmızı olmasına yetiyor." açıklamasında bulunmuştu.