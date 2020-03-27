Edirne Valisi Canalp, sınırda görev yapan personele teşekkür etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp, sınırda görev yapan personele teşekkür etti

7 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sığınmacıların sınırda beklediği sürede bölgede görevli personele teşekkür etti.

Edirne Valisi Canalp, sınırda görev yapan personele teşekkür etti, System.String[]

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sığınmacıların sınırda beklediği sürede bölgede görevli personele teşekkür etti.

Vali Canalp, sığınmacıların bölgeden ayrılması sonrası, bir aydır görev yapan asker ve polislerin yanı sıra valilik, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Göç İdaresi, belediye, Türk Kızılay ve gümrük personelini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Canalp, görevlilere hitaben yaptığı konuşmada, herkesin fedakarca, Türk insanının misafirperverliği ve merhametini göstererek, takdir edilecek içtenlikle çalıştığını dile getirdi.

Vali Canalp'e, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mülkiye müfettişleri Emrah Yılmaz, Mehmet Mut, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve kurum amirleri eşlik etti.

Bu arada, sığınmacıların bölgeden ayrılması sonrası İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri alanda temizlik çalışması yaptı.

Sığınmacılar sınırda bir ay bekledi

Avrupa'ya geçmek umuduyla Yunanistan sınırına gelen sığınmacılar, bölgede bir ay bekleyişlerini umutla sürdürdü. Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman sert müdahalelerde bulundu.

Etkisini artırmak için tarihi geçmiş gaz bombaları atan, plastik mermileri içerisine koydukları tellerle güçlendiren, gazın etki alanını genişletmek amacıyla dev fanlar çalıştıran Yunan güvenlik güçlerinin, gerçek mermilerle açtığı ateş sonucu sığınmacılardan 3'ü yaşamını yitirdi, 240'a yakın kişi ise yaralandı.

Atılan gazdan binlerce sığınmacı etkilendi.

Türkiye 24 saat kesintisiz insani yardım yaptı

Alanın güvenliği ve düzeni için yüzlerce güvenlik görevlisi, sağlık çalışanı, temizlik elemanı ve koordinasyonun sağlanması için bölgede nöbetleşe bekleyen kurum yöneticileri, sığınmacıların bekleyişinde bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz hizmet verdi.

Sığınmacıların beklediği alana kurulan sahra hastanelerinde 10 bine yakın muayene ve tedavi gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in koordinasyonunda 24 saat kesintisiz insani yardım yapıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, sığınmacılara yemek dağıtımı haricinde çocuk bezinden bebek mamasına, hijyenik malzemeden battaniyeye, paltodan ayakkabıya 60 farklı kalemde 985 bin dağıtım gerçekleştirildi.

Bebekli ailelere özel ilgi gösterildi

Doğum yapanlar kent merkezinde misafir edilirken, bebekli annelerin işlerini kolaylaştırmak için görevliler de yoğun çaba gösterdi.

Bebekli sığınmacılar, yemek almak için sıraya girenlerden ayrı tutulup, erzakları görevli kadınlarca alınarak çadırlarına bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:04 Kaynak: AA

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