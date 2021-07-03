Edirne Valisi Canalp su basan iş yerlerini ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle hasar gören iş yerlerini ziyaret etti.

Edirne'de dün akşam meydana gelen kuvvetli sağanak, şiddetli rüzgar ve dolu yağışı bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi, çoğu Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 41 ev ve iş yerine su doldu.

Esnafın, özel idare, AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla mesken ve iş yerlerindeki suyu boşalttığı kentte, temizlik çalışmaları sürüyor.

Vali Canalp, beraberinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal ile hasar gören iş yerlerini ziyaret etti, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çalışmaların aralıksız sürdürülmesi talimatını veren Vali Canalp, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente kayda değer bir yağış düşmediğini ancak kısa süre içerisinde yağışın gerçekleşmesi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Edirne'de kuvvetli yağışın yanı sıra çok şiddetli rüzgarın da meydana geldiğini anımsatan Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki sıkıntının üst üste gelmesinden dolayı elektrik hatlarında arızalar ortaya çıktı. Gece sabaha kadar komşu Kırklareli ve Tekirdağ'dan TREDAŞ yetkilileriyle görüşmek suretiyle destek ekipler de buraya geldi. Bu ekipler ile ekiplerimiz birleşti ve sabaha kadar çalışmaya devam ettiler. Şehrimize sabah elektrik verildi."

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Canalp, belediye, il özel idare ve AFAD ekiplerinin mesken ve iş yerlerinden suların tahliyesini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü belirten Canalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hasar tespiti de çok değerli ve önemli. Suların tahliye edilmesiyle hem şehirdeki hem köylerdeki hem de binalardaki hasarı belirliyoruz. İskender köyümüz merkez olmak 3 köyümüz tarım arazilerinde de hasarlar var.

Doludan kaynaklı tespitleri de yapıyoruz. Arkadaşlarımız sabaha kadar çalışacaklar. Bu tespitler bittikten sonra da diğer çözümlere de beraberce bakacağız. Ankara'dan da destekleri talep edeceğiz. Acil ihtiyaçlarını da karşılamak için vatandaşlarımızın Valiliğimiz bünyesinde acil destek olarak kendilerine ileteceğiz."

"İlaçlarımızın çoğu su altında kaldı"

Yağmur suları nedeniyle ilaçların yüzde 70'inin kullanılamaz hale geldiği bodrum kattaki bir eczanede ise temizlik çalışmaları sürüyor,

Eczane çalışanı Cihan Babaç, su baskını nedeniyle büyük zararlarının olduğunu belirtti.

Eczaneye bir metre su dolduğunu anlatan Babaç "Yaklaşık 600 bin lira zararımız var. İlaçlarımızın çoğu su altında kaldı. Omuz hizasında su doldu eczaneye. Tüm gün boyunca tahliye ettik. Sabah çekildi sular, içerideki çamuru tahliye ettik." dedi.

Babaç, tespit çalışmalarının yapıldığını ve üzgün olduklarını kaydetti.