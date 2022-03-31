Edirne Valisi Canalp'ten aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp'ten aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

31.03.2022 12:11
Edirne Valisi Canalp'ten aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde dede, baba, anne ve oğulun aynı evde ölü bulunduğu olayın aydınlatılması için polis ve jandarmanın müşterek çalışma yürüttüğünü söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde dede, baba, anne ve oğulun aynı evde ölü bulunduğu olayın aydınlatılması için polis ve jandarmanın müşterek çalışma yürüttüğünü söyledi.

Vali Canalp, kentteki programda gazetecilerin sorusu üzerine olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını anımsattı.

Adli sürecin sonunun bekleneceğini belirten Canalp, " Jandarma, olayın oluşundan itibaren bütün mesaisini, zamanını olayı çözmek için harcadı. Merkezden ve Keşan'dan ilave ekiplerimizi de takviye etmek suretiyle tüm ekiplerimizi oraya yönlendirdik. Üç gün içerisinde yoğun bir çalışma yapıldı ve yoğun çalışmalar neticesinde elde etmiş olduğumuz delilleri mahkemeye sunmak suretiyle mahkememiz de bir tutuklama kararı verdi." dedi.

Canalp, jandarmanın yanı sıra polisin de yaptığı çalışmaların çok faydalı olduğunu dile getirerek, polis ve jandarmanın müşterek çalışması neticesinde olayla ilgili sonucun elde edildiğini sözlerine ekledi.

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Ekrem Canalp, Uzunköprü, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp'ten aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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