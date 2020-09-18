Edirne Valisi Canalp'ten Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşal rütbesi" ile "gazilik" unvanının verildiği günün 99. yıl dönümü Gaziler Günü'nü idrak etmenin gururunun yaşandığını belirtti.

Gazilerin, vatanın ebedi varlığını her türlü ihanete karşı koruyan ve bu uğurda canını feda etmekten geri durmayan kahramanları olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel vatanı bizlere bırakan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükran duygularımızla değerli aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum."