Edirne Valisi Canalp'ten köylere ziyaret - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Havsa ilçesinin köylerinde ziyaretlerde bulundu.

Canalp, Köseömer köyünde kahvedeki vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Vatandaşların kış hazırlıklarına katılan Canalp, odun kesme makinesiyle odun kesti.

Taptık köyünde de ziyaretlerde bulunan Vali Canalp, köyün yakınlarında sürüsünü otlatan bir vatandaşla sohbet etti ve kolaylıklar diledi.

Köyün içerisinde de ziyaretler gerçekleştiren Canalp, "Köylü annelerimiz ile sohbet etme fırsatı bulduk. Milletimizin hayır duası, onlara hizmet etmek için bize daima kuvvet vermektedir." ifadelerini kullandı.

Canalp, köy ziyaretlerinin ardından Havsa ilçesindeki Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek, kadınların çalışmaları hakkında bilgi aldı.