Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp'ten Yeni Yıl Mesajı

Edirne Valisi Canalp'ten Yeni Yıl Mesajı

47 dakika önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yıl mesajı yayımladı.

Edirne Valisi Canalp'ten Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yıl mesajı yayımladı.

Canalp, mesajında, üzüntü ve sevinçleriyle 2018 yılını geride bırakırken 2019'un yeni umutlarla karşılandığını belirtti.

Edirne'de yüzyıllar boyunca çok farklı medeniyetlerin barış ve huzur içinde yaşadığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Edirne, diğer bölgelerimize de örnek olmuş ve olmaya devam etmektedir. İlimizdeki ve ülkemizdeki huzur ve barış ortamı, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda gelişmelere de olumlu katkılar sunacaktır. Edirne'yi parlak geleceğine taşıma ve Balkanların merkezi konumuna getirme mücadelemiz yeni yılda da devam edecektir. Yeni yılda yeni umutlarla ve kendimizden emin olarak toplumun her kesimi ile Edirne'mizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağımızın inancıyla giriyoruz. Edirne'nin var olan potansiyelini harekete geçirmek ekonomi, turizm ve diğer alanlardaki eksiklerimizi gidermek, komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek ve iş birliği imkanlarını daha da arttırmak, hedeflerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla resmi, dini ve özel günlerde olduğu gibi yılbaşı akşamı da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz tarafından her türlü tedbir alınmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının hakim olduğu yeni yılın, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımın aileleri ile sağlıklı ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Birçok Kent İçin Buzlanma ve Sağanak Yağış Uyarısı Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız."

Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:47:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp'ten Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]