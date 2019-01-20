Edirne Valisi Canalp'ten Ziyaretler
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesinin belde ve köylerini ziyaret etti.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesinin belde ve köylerini ziyaret etti.
Vali Canalp, ilçeye bağlı tüm köyleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Kendisini sıcak bir atmosferde karşılayan vatandaşların istek ve talepleri dinleyen Vali Canalp, köylerdeki vatandaşların her zaman yanında olduklarını, isteklerinin en kısa sürede yerine getirileceğini kaydetti.
Ziyaretlerde Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve yetkililer de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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