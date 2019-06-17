Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp'ten ziyaretler
Son Dakika Güncel Haber

Edirne Valisi Canalp'ten ziyaretler

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp bazı kurum, kuruluş ve derneklere ziyarette bulundu.

Edirne Valisi Canalp'ten ziyaretler, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp bazı kurum, kuruluş ve derneklere ziyarette bulundu.
Vali Canalp, iade-i ziyaret kapsamında günün ilk ziyaretini Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne yaptığı ziyaretle başladı. Vali Canalp Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Can ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Daha sonra Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile Edirne merkez ve Havsa esnaf odaları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Canalp, aynı binada hizmet veren eğitim atölyesini de ziyaret etti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi ve Edirne Spor Kulübü ziyaretlerinde Vali Canalp'e plaket sunuldu.
Ziyaretin anısına ve desteklerden dolayı verilen plaketleri Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve Edirne Spor Kulübü Başkanı Savaş Üner takdim etti.
Vali Canalp programı kapsamında Trakya Birlik'i de ziyaret etti.
Canalp, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen ve yönetim kurulu üyesi Şafak Kırbiç tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Ekrem Canalp, Edirne
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Athena Gökhan'dan, İmamoğlu ve Yıldırım'ın kravatına yorum yapan Melih Gökçek'e sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:50:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp'ten ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]